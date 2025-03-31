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В Пензе понизили до минимума температуру в системе отопления

16:53 | 31.03.2025 | ЖКХ

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Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. «Т Плюс» понизила до минимума температуру в системе отопления Пензы в связи с наступлением теплой погоды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» в понедельник, 31 марта.

В Пензе понизили до минимума температуру в системе отопления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что теплоноситель в централизованную систему отопления подается по утвержденному графику, который основан на температуре наружного воздуха, при этом жители могут обратиться в свою управляющую компанию для дополнительной регулировки подачи тепла внутри дома.

«Обращаем внимание горожан, что тепло подается с минимальными параметрами, необходимыми для подогрева воды. Дальнейшее снижение температуры теплоносителя приведет к недопустимому качеству горячей воды», — пояснил главный инженер филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Станислав Иванов, слова которого приводятся в сообщении.


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