02:20:26 Суббота, 5 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На улице Арбековской в Пензе начато строительство водопровода

17:49 | 04.04.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Работы по строительству водопровода на улице Арбековской в Пензе начаты в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

На улице Арбековской в Пензе начато строительство водопровода

Фото: Penza-gorod.ru

Из него следует, что на строительство объекта, который будет врезаться в существующий водопровод диаметром 600 мм от насосной станции «Побочино» и пройдет до границы Пензы, выделено 89 млн. 854 тыс. рублей.

«На данный момент выполнена прокладка 700 метров трубы с использованием метода горизонтально-направленного бурения. По информации управления капитального строительства Пензы, общая длина водопровода составит 8 км 780 метров. Проект предполагает использование полиэтиленовых труб для наружного водоснабжения, которые будут прокладываться как открытым, так и закрытым способом. Предусмотрен монтаж колодцев из монолитных и сборных железобетонных элементов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что завершить работы планируется до 30 сентября.


Читайте также
Полицейские задержали жителя Пензенского района, похитившего из супермаркета товары на сумму около 50 тыс. рублей В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензе водитель автобуса «ПАЗ» сбил подростка Жительница Бессоновского района предстанет перед судом за убийство супруга
Около 60 человек тушат пожар на складе в Пензе В Пензе горит склад на площади 900 кв. метров
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама