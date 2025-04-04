На улице Арбековской в Пензе начато строительство водопровода ЖКХ

Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Работы по строительству водопровода на улице Арбековской в Пензе начаты в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Из него следует, что на строительство объекта, который будет врезаться в существующий водопровод диаметром 600 мм от насосной станции «Побочино» и пройдет до границы Пензы, выделено 89 млн. 854 тыс. рублей.

«На данный момент выполнена прокладка 700 метров трубы с использованием метода горизонтально-направленного бурения. По информации управления капитального строительства Пензы, общая длина водопровода составит 8 км 780 метров. Проект предполагает использование полиэтиленовых труб для наружного водоснабжения, которые будут прокладываться как открытым, так и закрытым способом. Предусмотрен монтаж колодцев из монолитных и сборных железобетонных элементов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что завершить работы планируется до 30 сентября.