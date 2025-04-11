Температурные испытания теплосетей пройдут в Пензе 14–15 апреля ЖКХ

Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Температурные испытания тепловых сетей пройдут в Пензе 14–15 апреля, проверка коммуникаций затронет микрорайоны Арбеково, Ахуны, Тепличный, а также поселки Монтажный, Лесной и Нефтяник. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

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«Испытания входят в комплекс обязательных мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону и согласованы с администрацией города Пензы. Проверка теплосетей традиционно проводится за несколько суток до окончания отопительного сезона», — сказано в тексте.

Из него следует, что температура теплоносителя будет увеличена до 120ºС, однако расход тепловой энергии свыше температурного графика во время испытаний не повлияет на размер платы за ЖКУ.

В пресс-релизе отмечается, что на период испытаний будет организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтных бригад тепловых сетей, а также постоянный контроль за параметрами теплоносителей и оборудования центральных тепловых пунктов.

«Руководителям УК и ТСЖ необходимо выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к температурным испытаниям. Запрещено производить самовольное отключение систем центрального отопления в жилых домах, помимо случаев, предусмотренных техникой безопасности. Горожанам следует проявить максимальную осторожность. Во время испытаний в течение 5–6 часов в системах отопления домов будет циркулировать вода повышенной температуры. Для предотвращения ожогов из-за возможных повреждений внутридомовых систем отопления в период испытаний нельзя приближаться к отопительным приборам, стоякам отопления. Также необходимо особо проконтролировать, чтобы к ним не приближались дети. Просим не находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Не рекомендуем оставлять автомобильный транспорт и прочее имущество рядом с теплотрассами и на тепловых камерах», — говорится в сообщении.