В Пензе «Т Плюс» приступила к капитальному ремонту теплосетей на двух участках ЖКХ

Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. «Т Плюс» приступила к капитальному ремонту тепловых сетей на двух участках в Пензе, работы ведутся без отключения горячей воды. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

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«Так, энергетики приступили к работам на территории авторынка «Сатурн» на улице Герцена. Подрядная организация заменит изношенный трубопровод до дома №1 по улице Герцена. Второй участок расположен на улице Малая Бугровка, 10А. Работы здесь продлятся в течение лета», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при ремонте используются современные материалы и технологии, срок эксплуатации новых коммуникаций составляет более 30 лет.

«Мы просим горожан быть предельно внимательными вблизи мест разрытий и с пониманием относиться к проведению ремонтов — без них невозможно качественно подготовиться к отопительному сезону», — прокомментировал технический директор – главный инженер пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Максим Куприянов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении указано, что в 2025 году также планируется отремонтировать сети на улице Северной в Пензе, работы на этом участке начнутся позже.

«В настоящее время энергетики проводят гидравлические испытания трубопроводов для их проверки на прочность и плотность. На всех участках после ремонтов будут выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству мест разрытий», — говорится в тексте.