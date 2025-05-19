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Водоснабжение домов в Пензе, попавших под отключение в связи с работами на улице Совхозной, восстановят 20 мая

11:22 | 19.05.2025 | ЖКХ

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Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. Водоснабжение жилых домов, попавших под отключение в связи с проведением ООО «Горводоканал» работ по замене запорной арматуры в районе улицы Совхозной в Пензе, планируется восстановить утром в предстоящий вторник, 20 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Водоснабжение домов в Пензе, попавших под отключение в связи с работами на улице Совхозной, восстановят 20 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Без водоснабжения остались многоквартирные дома, располагающиеся по следующим адресам: улица Аустрина, 178Б, улица Депутатская, 4, 3-й проезд Можайского, 12, 14, 16, 18, улица Можайского, 12, улица Совхозная, 4, улица Сумская, 2, 3, 7, 9, 11, 32, улица Аустрина, 123, 123А, 131, 131А, 144, 146, 148, 150, 150А, 152, 154, 156, 158, 162, 170, 176, 178, 178А, 180, Совхоз Победы, 1, 19, 2, 14, 16, 10, 14А, 17, 15, улица Совхозная, 1Г, 1Б, 1А, 1, улица Компрессорная, 8/20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, улица Можайского, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 3-й проезд Можайского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, улица Байкова, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, улица Сумская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, улица Островная, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 19, 19А, 19В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3, улица Каштановая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40А, 42, 44, 1, 3, 5, 7, 9, 11/2, 13/1, 15, 17/2, 1, 21/2, 23/1, 25, 19/1, 31, 33, 35, 39, 101, 1-й проезд Каштановый, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2-й проезд Каштановый, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10, 3-й проезд Каштановый, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10, улица Лунинская, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12, 10, 8, 6, 4, 2, улица Нестерова, 8, 9, 11, 14, 16, 13, 18, 15, 20, улица Северополянская, 5, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 1-й Северополянский проезд, 2А, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 11, 13А, 15, 17, 2-й Северополянский проезд, 1, 3, 5, 7, 2, 6, 3-й Северополянский проезд, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 10, Совхоз Победы, 14, 14А, 15, 16, 17, 49, 47, 47А, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 36А, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 23, 21А, 24, 13, 60, 61, 12, 59, 58, 68, 67, 55, 62, 2Б, 52, 51, 50, 54, 66, 53, 33, 19/1, 63, 31, 32, 34», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в объекты социального назначения, попавшие под отключение, будет организован подвоз технической воды.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», — поясняется в сообщении.


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