В Пензенской области подведены промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства ЖКХ

Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. Почти 70 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля и продлится по 12 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

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«Более 19 тыс. из них смогли проголосовать с помощью волонтеров», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на голосование выставлены объекты благоустройства в Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане.

«В Пензе лидируют центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, парк «Комсомольский» и набережная реки Суры. В Заречном за лидерство борются земельные участки по улице Ахунской, 21А, и по проспекту Мира, 42А. В Каменке большинство голосов жителей отдано за пешеходную зону на улице Садовой, в Кузнецке — за сквер, посвященный героям СВО. Сердобчане активнее голосуют за пешеходную зону на улице Балашовской, а мокшанцы — за сквер по улице Советской. Большинство жителей Никольска проголосовали за преображение сквера на улице Ленина, 63, а в Нижнем Ломове пока единоличным лидером стал сквер «Молодежный», — сказано в сообщении.

С 21 апреля по 12 июня 2025 года проходит всероссийское онлайн голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, составляет 14 лет.

Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства или поддержать дизайн-проекты ранее отобранных территорий.

Предусмотрена возможность проголосовать на портале госуслуг, а также с помощью волонтеров, которые дежурят в общественных пространствах, торговых центрах и на улицах.