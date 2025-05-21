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В Пензенской области подведены промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства

09:05 | 21.05.2025 | ЖКХ

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Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. Почти 70 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля и продлится по 12 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

В Пензенской области подведены промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более 19 тыс. из них смогли проголосовать с помощью волонтеров», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на голосование выставлены объекты благоустройства в Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане.

«В Пензе лидируют центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, парк «Комсомольский» и набережная реки Суры. В Заречном за лидерство борются земельные участки по улице Ахунской, 21А, и по проспекту Мира, 42А. В Каменке большинство голосов жителей отдано за пешеходную зону на улице Садовой, в Кузнецке — за сквер, посвященный героям СВО. Сердобчане активнее голосуют за пешеходную зону на улице Балашовской, а мокшанцы — за сквер по улице Советской. Большинство жителей Никольска проголосовали за преображение сквера на улице Ленина, 63, а в Нижнем Ломове пока единоличным лидером стал сквер «Молодежный», — сказано в сообщении.

С 21 апреля по 12 июня 2025 года проходит всероссийское онлайн голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, составляет 14 лет.

Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства или поддержать дизайн-проекты ранее отобранных территорий.

Предусмотрена возможность проголосовать на портале госуслуг, а также с помощью волонтеров, которые дежурят в общественных пространствах, торговых центрах и на улицах.


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