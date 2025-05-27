Более 1 млрд. рублей направят на повышение качества водоснабжения в Пензенской области — губернатор ЖКХ

Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. Более 1 млрд. рублей будет направлено в 2025 году на повышение качества водоснабжения на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Объем финансирования на 2025 год превышает 1 млрд. рублей. Будет построено и приведено в порядок 177 объектов водоснабжения, чтобы обеспечить жителей Пензенской области чистой водой», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 26 мая.

Он напомнил, что, согласно данным Роспотребнадзора, по итогам 2024 года доля населения Пензенской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, превысила 99%.

По словам Олега Мельниченко, «во многом это результат активной работы последних лет».

«В этом году в рамках проекта «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области» уже капитально отремонтированы водозаборный узел в поселке Луговом Лунинского района, водопроводные сети в Никольске, Башмаково, Сосновоборске и селе Нижний Катмис Сосновоборского района, селе Армиево Шемышейского района. Сейчас ведется строительство еще двух водозаборных узлов, 12 артезианских скважин, трех каптажей и 22 км водопроводных сетей», — пояснил губернатор.

Он добавил, что в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство станции водоподготовки, четырех резервуаров чистой воды, насосной станции, а также 2,5 км водопровода в Лунино, будет капитально отремонтировано более 67 км сетей.

«Также планируем выполнить работы еще на 90 объектах водоснабжения (капитальный ремонт 11 артезианских скважин и 58 водонапорных башен, более 18 км водопроводных сетей, а также строительство водозаборного узла и 12,5 км водопровода)», — сообщил Олег Мельниченко.