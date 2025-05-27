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В Пензенской области будут составлять рейтинг управляющих организаций

11:01 | 27.05.2025 | ЖКХ

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Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области дважды в год — до 21 января и 21 июля — будет составлять рейтинг организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории региона.

В Пензенской области будут составлять рейтинг управляющих организаций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Порядок составления рейтинга управляющих организаций, методика и перечень критериев оценки эффективности деятельности УК утвержден постановлением правительства Пензенской области №467-пП от 22 мая 2025 года.

Согласно документу, одним из показателей оценки эффективности является число домов в управлении: чем их больше, тем выше балл. Так, если в управлении находится от 1 до 10 многоквартирных домов, управляющая организация получит 1 балл, а если 51 МКД и более — 10 баллов.

Помимо этого, при составлении рейтинга будут учитываться: доля проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, доля выданных предписаний, количество случаев привлечения к административной ответственности, раскрытие информации в ГИС ЖКХ, размещение в ГИС ЖКХ сведений о кадастровых номерах помещений в МКД и платежных документов, наличие в арбитражном суде дела о несостоятельности (банкротстве), задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, оценка жителей, количество неисполненных предписаний, количество случаев воспрепятствования законной деятельности контролирующего органа и количество фактов неоплаты наложенных штрафов.

Не позднее двух рабочих дней с даты утверждения рейтинг будет размещаться на официальном сайте министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.


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