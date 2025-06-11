Глава Пензы сообщил о начале подготовки к строительству водопровода от Терновки до улицы Измайлова ЖКХ

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов сообщил о начале подготовки к строительству водопровода от микрорайона Терновка до улицы Измайлова.

Фото: T.me/denisov_ov

«Начали подготовку к строительству водопровода от Терновки до улицы Измайлова. Подрядчик обследует трассу, уточняет места прокладки существующих коммуникаций. Ее протяженность составит более 5 км, диаметр трубы — 500 мм», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 11 июня.

По словам Олега Денисова, линия пройдет в районе малоэтажной застройки по улицам Ростовской, Ивановской, Локтионова, Луговой, Планетной, Станюковича, Казанской, 1-му проезду Демьяна Бедного.

«Трубу будем прокладывать в основном методом горизонтально-направленного бурения. В месте пересечения с Сурой — с использованием дюкера. Две нитки пройдут под дном реки», — отметил глава Пензы.

«Благодаря этому масштабному проекту мы обеспечим бесперебойное водоснабжение активно развивающегося микрорайона ГПЗ», — подчеркнул он.