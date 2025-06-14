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В нескольких районах Пензы с 16 по 23 июня ограничат подачу горячей воды

09:23 | 14.06.2025 | ЖКХ

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Пенза, 14 июня 2025. PenzaNews. Горячее водоснабжение будет ограничено в нескольких районах Пензы в период с 16 по 23 июня в связи с проведением профилактических мероприятий на ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В нескольких районах Пензы с 16 по 23 июня ограничат подачу горячей воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нескольких районах Пензы временно ограничат подачу горячей воды. Частичное отключение ГВС с 16 по 23 июня связано с проведением профилактических мероприятий на пензенской ТЭЦ-1. По информации ресурсоснабжающей организации, специалисты проверят и отремонтируют теплофикационное и газовое оборудование, выполнят опрессовку внутристанционных коллекторов сетевой воды и устранят обнаруженные в ходе нее дефекты. Этот комплекс работ является частью подготовки города к отопительному сезону и необходим для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций зимой», — сказано в тексте.

Из него следует, что ограничение подачи ресурса коснется домов, расположенных в центре Пензы, в Заводском районе, на Северной поляне, Шуисте, КПД, а также в районе станции Пенза-IV, автовокзала и монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

«Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения указанных мероприятий», — добавляется в сообщении.


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