На некоторых улицах Пензы 19-20 июня ограничат подачу воды ЖКХ

Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Водоснабжение будет приостановлено на некоторых улицах Пензы на сутки с 8.00 четверга, 19 июня, в связи с подключением к водопроводу объекта недвижимости на пересечении улиц Богданова и Свердлова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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В нем уточняется, что воды не будет по следующим адресам: улица Калинина, 63, 61, 9, 1, 33, 33А, 33Б, 31А, 27А, 17, 1А, 7; улица Красная Горка, 39, 37А, 37Б; Малый проезд Свердлова, 6; улица Свердлова, 28, 49, 55; улица Богданова, 50А, 52, 54, 25, 21А, 36, 30, 28, 26, 24, 33, 14, 12Б, 40, 38, 22, 10, 4, 12; улица Лермонтова, 1, 2, 4, 6; площадь Куйбышева, 1А; площадь Маршала Жукова, 4; улица Тамбовская, 30, 28; улица Куйбышева, 10А, 18А, 36, 32; улица Чкалова, 40, 42; улица Советская, 2, 4; улица Володарского, 1, 5, 31, 45, 47, 39, 17, 9, 11, 23; улица Московская, 40, 72А, 74.

«Подвоз технической воды будет осуществлен по заявкам социально значимых объектов и управляющих компаний», — сказано в тексте.