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Глава Пензы проверил ход ремонта водопроводной сети

12:06 | 06.07.2025 | ЖКХ

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Пенза, 6 июля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил ход капитального ремонта водопроводной сети, который проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Глава Пензы проверил ход ремонта водопроводной сети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В районе улицы Герцена, 9, методом горизонтально направленного бурения прокладывается трубопровод длиной 221 метр. Новая магистраль диаметром 160 мм заменит прежние 110 мм, что значительно повысит качество подачи воды в близлежащие дома. Работы планируем завершить в июле», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 5 июля.

Олег Денисов отметил, что участок от пересечения улицы Беляева со 2-й Офицерской улицей до дома №17 на 2-й Офицерской улице уже полностью отремонтирован.

«А от [улицы] Беляева, 29, до [улицы] Комсомольской подрядчик занимается обустройством колодцев и подключением МКД к новому трубопроводу. Закончить все мероприятия должны в следующем месяце», — добавил глава города.

По его словам, в районе улиц Живописной, Подлесной, территории 95-й Кордон предстоит врезка в существующие сети.

«На улице Стадионной осталось восстановить благоустройство», — констатировал он.

«Принятые меры позволят продлить срок службы коммуникаций и значительно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций», — подчеркнул Олег Денисов.


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