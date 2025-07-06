Глава Пензы проверил ход ремонта водопроводной сети ЖКХ

Пенза, 6 июля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил ход капитального ремонта водопроводной сети, который проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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«В районе улицы Герцена, 9, методом горизонтально направленного бурения прокладывается трубопровод длиной 221 метр. Новая магистраль диаметром 160 мм заменит прежние 110 мм, что значительно повысит качество подачи воды в близлежащие дома. Работы планируем завершить в июле», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 5 июля.

Олег Денисов отметил, что участок от пересечения улицы Беляева со 2-й Офицерской улицей до дома №17 на 2-й Офицерской улице уже полностью отремонтирован.

«А от [улицы] Беляева, 29, до [улицы] Комсомольской подрядчик занимается обустройством колодцев и подключением МКД к новому трубопроводу. Закончить все мероприятия должны в следующем месяце», — добавил глава города.

По его словам, в районе улиц Живописной, Подлесной, территории 95-й Кордон предстоит врезка в существующие сети.

«На улице Стадионной осталось восстановить благоустройство», — констатировал он.

«Принятые меры позволят продлить срок службы коммуникаций и значительно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций», — подчеркнул Олег Денисов.