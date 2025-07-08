Долги управляющих компаний и ТСЖ перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превысили 25 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих компаний и ТСЖ перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет более 25 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем указано, что наибольшая задолженность за тепло и горячую воду числится за ТСЖ «Красная горка» и ООО «Флагман» — более 1 млн. рублей у каждого, сумма долга АО «Жилфонд Железнодорожного района» и ООО «Терра» составляет 872 тыс. и 851 тыс. рублей соответственно, ООО «Без проблем» — 519 тыс. рублей.

«Кроме того, в списке крупных нарушителей платежной дисциплины фигурируют ООО «Управляющая компания №1», ООО «УК 24/7», ООО «Управляющая компания «Красивый город», ООО «Компас» и ООО «Жилье-16», — добавляется в тексте.

Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров призвал потребителей услуг погасить задолженность.

«Я напоминаю, что несвоевременная оплата энергоресурсов является грубым нарушением лицензионных требований и может стать основанием для наложения административных штрафов и даже лишения права на управление домами. Призываю руководителей управляющих компаний, имеющих долги, оплатить их до начала отопительного периода», — сказал Павел Овчаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.