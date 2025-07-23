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В Пензе провели проверку после жалоб жителей нескольких домов на отключение ГВС и несоответствие температуры горячей воды нормативам

13:02 | 23.07.2025 | ЖКХ

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Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области инициировало контрольно-надзорное мероприятие после обращения жителей нескольких многоквартирных домов в Пензе с жалобами на отключение ГВС и несоответствие температуры горячей воды нормативным показателям.

В Пензе провели проверку после жалоб жителей нескольких домов на отключение ГВС и несоответствие температуры горячей воды нормативам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, была организована документарная проверка в отношении ПАО «Т Плюс» по вопросу предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в следующих многоквартирных домах: №26/10 на улицах Гоголя/ Чкалова, №27 на улице 8 Марта, №4 на улице Яшиной, №1 на улице Тамбовской, №137 на улице Ладожской, №20 на улице Бородина, №35 на улице Карпинского и №38 на улице Краснова.

«По результатам проверки ресурсоснабжающей организации было выдано предписание, согласно которому ПАО «Т Плюс» обязано обеспечить нормативную температуру горячей воды на вводах в указанные многоквартирные дома. Также компания должна произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги для всех собственников и пользователей помещений в этих домах. Предписание находится на контроле», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по итогам проверки рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».


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