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В связи с работами на пензенской ТЭЦ-2 отключат горячую воду на Южной поляне и Окружной

17:00 | 24.07.2025 | ЖКХ

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Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Отключение горячего водоснабжения на Южной поляне и Окружной в Пензе запланировано в связи с ежегодным ремонтом внутристанционных трубопроводов ТЭЦ-2, который стартует в предстоящий понедельник, 28 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

В связи с работами на пензенской ТЭЦ-2 отключат горячую воду на Южной поляне и Окружной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Уточняется, что подача горячей воды будет ограничена с 8.00 28 июля до 20.00 3 августа на улицах Калинина, Ватутина, Краснова, Лобачевского, 1-м и 2-м проездах Лобачевского, улицах Металлистов, Красной, Богданова, Гоголя, Красной горке, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Малом Свердловском проезде, улицах Свердлова, Куйбышева, Набережной реки Мойки, Чкалова, Маршала Крылова, Воронова, Кижеватова, Силикатной, Лермонтова, 1-м проезде Красные Кирпичики, улице Российской.

Как пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Кузьмичев, летом компания выполняет работы по подготовке источников генерации к отопительному сезону.

«От этого зависят надежность и качество подачи отопления зимой. Провести профилактику без отключения горячей воды технически невозможно. Мы делаем все возможное, чтобы завершить ремонт в течение недели, и надеемся на понимание пензенцев. В работе останутся только те участки, где будут обнаружены повреждения трубопровода», — сказал Игорь Кузьмичев, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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