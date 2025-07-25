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В Пензенской области обновлено почти 22 км водопроводных сетей

10:00 | 25.07.2025 | ЖКХ

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Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. 22 км водопроводных сетей обновлено в Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области обновлено почти 22 км водопроводных сетей

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаем модернизацию водопроводных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершили капремонт 18 участков, обновив почти 22 км сетей. Качественную питьевую воду теперь получают более 6 тыс. человек. Это жители села Березовка Тамалинского района, поселка Мичуринский Пензенского района, города Никольска, сел Архангельское, Чаадаевка и Нижняя Елюзань Городищенского района, сел Евлашево, Алексеевка, Поселки и Никольское Кузнецкого района, райцентра Наровчат и сел Орловка и Кадыковка Наровчатского района, сел Каменка Башмаковского района, Сущевка Колышлейского района, Чумаево Камешкирского района и Пылково Лопатинского района», — написал глава региона в Telegram-канале в минувший четверг, 24 июля.

Он добавил, что также завершен капремонт участка канализационного коллектора в Сердобске.

«Еще до конца года запланировано отремонтировать порядка 50 км сетей коммунальной инфраструктуры на 36 объектах, а также провести реконструкцию системы водоснабжения в Лунино. Работа по повышению качества жизни в районах Пензенской области — один из наших главных приоритетов», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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