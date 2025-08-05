«Пензаэнерго» за полгода обеспечило электроэнергией более 1,1 тыс. объектов ЖКХ

Пенза, 5 августа 2025. PenzaNews. Специалисты ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» осуществили технологическое присоединение к электросетям более 1,1 тыс. объектов за шесть месяцев 2025 года, объем предоставленной мощности составил 37,5 МВт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Крупнейшие из присоединенных объектов в Пензенской области — многоэтажные жилые дома, складские помещения, производственное предприятие – ООО «ПКО «Станградъ». Также в числе присоединенных потребителей — 723 объекта малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые, дачные или садовые дома), 116 гаражей, 28 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи, 19 участков освещения дорог и тротуаров, систем управления уличным освещением», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, помимо этого, к сетям компании присоединены административные здания, артезианские скважины, магазины, автостоянки, объекты сельского хозяйства.