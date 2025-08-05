20:55:12 Вторник, 5 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Пензаэнерго» за полгода обеспечило электроэнергией более 1,1 тыс. объектов

18:02 | 05.08.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 августа 2025. PenzaNews. Специалисты ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» осуществили технологическое присоединение к электросетям более 1,1 тыс. объектов за шесть месяцев 2025 года, объем предоставленной мощности составил 37,5 МВт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Пензаэнерго» за полгода обеспечило электроэнергией более 1,1 тыс. объектов

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Крупнейшие из присоединенных объектов в Пензенской области — многоэтажные жилые дома, складские помещения, производственное предприятие – ООО «ПКО «Станградъ». Также в числе присоединенных потребителей — 723 объекта малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые, дачные или садовые дома), 116 гаражей, 28 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи, 19 участков освещения дорог и тротуаров, систем управления уличным освещением», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, помимо этого, к сетям компании присоединены административные здания, артезианские скважины, магазины, автостоянки, объекты сельского хозяйства.


Читайте также
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор
Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама