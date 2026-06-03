В «Пензаэнерго» напомнили жителям о недопустимости проникновения на объекты электроэнергетики ЖКХ

Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» напомнили жителям региона о недопустимости проникновения на объекты электроэнергетики.

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«Несанкционированное вмешательство в работу энергообъектов, вывод из строя, кража энергооборудования или его элементов являются преступлениями, за совершение которых Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем подчеркивается, что оборудование, задействованное в передаче и распределении электроэнергии, всегда находится под напряжением и представляет угрозу для жизни и здоровья человека.

«Анализ несчастных случаев, связанных с несанкционированным проникновением посторонних лиц на объекты электроэнергетики, показывает, что причины большинства из них связаны с попытками хищения оборудования и его отдельных элементов. В результате удара электрическим током злоумышленники погибают или остаются с тяжелыми ожогами. Наиболее распространенные случаи вмешательства в работу энергооборудования — попытки разобрать трансформаторную подстанцию и срезать электрические провода. Также несовместимые с жизнью травмы получают и недобросовестные потребители при попытке подключиться к электрическим сетям в обход прибора учета. Такие действия нередко приводят к возгоранию жилища и гибели не только самого энерговора, но и окружающих его людей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в борьбе с противоправными деяниями недобросовестных потребителей очень ценной является помощь сознательных граждан; своевременное информирование энергетиков о фактах хищения электроэнергии не только поможет предотвратить вероятную аварию, но и, возможно, спасти чью-то жизнь.

В тексте добавляется, что о фактах хищения электроэнергии, а также о возникновении угрозы целостности и сохранности оборудования необходимо сообщать в РЭС по месту жительства, в единый контакт-центр ПАО «Россети» по телефону 8-800-220-02-20 или по номеру 112.