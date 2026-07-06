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Олег Денисов в соцсетях поделился итогами утреннего обхода города

15:21 | 06.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поделился в социальных сетях итогами утреннего обхода города.

Олег Денисов в соцсетях поделился итогами утреннего обхода города

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Утренний выезд еще раз показал, как важно получать обратную связь от горожан — слушать и слышать их. Обход начал с улицы Суворова, 180. Увидел этот адрес в своих социальных сетях и решил разобраться на месте. Жители многоквартирного дома попросили спилить аварийные деревья. Связались с руководителем УК, обозначили задачу. Также у жильцов были вопросы по реализации программы «Мой двор» — установке бортового камня и асфальтировке. Управлению ЖКХ и администрации Ленинского района поручил взять адрес на контроль», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 6 июля.

Он добавил, что, как выяснилось, на проспекте Победы подрядчик ресурсоснабжающей организации за выходные не выходил на коллектор.

«Такая же картина на улице Аустрина — раскопки есть, а людей нет. Погода хорошая, время упущено», — констатировал глава города.

Олег Денисов потребовал от замглавы администрации Пензы Ильдара Усманова усилить контроль и добиться соблюдения графика на объектах.

«На улице Ульяновской бизнес запустил свои территории: мусор, несанкционированные вывески, сорняк. У гостей, которые въезжают в наш город, создается ощущение неухоженности. А первое впечатление — самое важное. Настоятельно рекомендую предпринимателям соблюдать правила благоустройства, иначе применим административные рычаги», — написал глава Пензы.


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