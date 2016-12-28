Привокзальную площадь Пензы подсветили к Новому году Происшествия

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Дополнительное освещение обустроено на Привокзальной площади Пензы в преддверии Нового года.

Фото: Penza-gorod.ru

«На существующие уже опоры специалисты «Горэлектросети» установили прожекторы. Достигнута договоренность с руководством «РЖД» об установке на световые опоры, расположенные вдоль железнодорожного вокзала, дополнительных светильников, которые будут освещать парковку и остановку общественного транспорта», — сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев, посетивший Привокзальную площадь с инспекционным визитом вечером в минувший вторник, 27 декабря, отметил, что необходимо создать праздничное настроение у жителей и гостей города.

«В предновогодние дни в Пензу приезжает много гостей, студенты возвращаются на каникулы домой, кто-то собрался на отдых в другой регион. Нужно, чтобы и в темное время суток Привокзальная площадь была достаточно освещена. Это необходимо и с целью обеспечения антитеррористической безопасности, да и для настроения праздничного тоже: родной город встречает огнями», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.