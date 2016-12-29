Под Пензой мужчина умер от отравления одеколоном, шампанским и стеклоочистителем Происшествия

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Житель Нижнего Ломова Пензенской области, который, предположительно, выпил жидкость для очистки автомобильных стекол, шампанское и туалетную воду, скончался от отравления.

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«29 декабря в 2.30 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним с места жительства с подозрением на отравление неизвестным веществом доставлен мужчина 1963 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции уточнили, что в 3.10 пациент скончался.

«Со слов его супруги, 27-го числа он выпил незамерзайку, а 28-го — шампанское и туалетную воду»,— пояснили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося выясняются.