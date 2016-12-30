В Пензе завели уголовное дело на мужчину, спустившего штаны под окнами школы Происшествия

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия», возбуждено после инцидента у здания одной из школ в Пензе, учениц которой напугал неизвестный мужчина.

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«По версии следствия, в среду, 28 декабря, в вечернее время три школьницы увидели в окне одной из общеобразовательных школ города Пензы мужчину, стоявшего с приспущенными штанами и демонстрирующего им свои половые органы. Испугавшись, девочки сообщили учителям, которые совместно с сотрудником ПДН полиции задержали гражданина на территории школы», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что подозреваемым оказался 50-летний житель города Каменки.

«В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.