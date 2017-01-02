В Пензенской области водитель автомашины «Kia» сбил двух пешеходов Происшествия

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области, в результате которого пострадали двое пешеходов.

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«Предварительно установлено, что 1 января в 00.50 напротив дома №105 на улице Советской мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Kia», допустил наезд на двоих человек», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП мужчина 1983 года рождения был госпитализирован, а женщина 1990 года рождения после проведения полного обследования в больнице отпущена домой.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в Госавтоинспекции.