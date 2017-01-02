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При столкновении «Mitsubishi» и «Opel» на трассе под Пензой пострадали 4 человека

12:31 | 02.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «Opel Astra» на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

При столкновении «Mitsubishi» и «Opel» на трассе под Пензой пострадали 4 человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло вечером в минувшее воскресенье, 1 января.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mitsubishi» – мужчина 1974 года рождения был госпитализирован. Еще трое пострадавших находились в автомашине «Opel»: водитель 1988 года рождения после осмотра бригадой скорой помощи был отпущен, пассажирки 1991 и 1990 годов рождения доставлены в больницу», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту аварии начата проверка.
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