При столкновении «Mitsubishi» и «Opel» на трассе под Пензой пострадали 4 человека Происшествия

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «Opel Astra» на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло вечером в минувшее воскресенье, 1 января.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mitsubishi» – мужчина 1974 года рождения был госпитализирован. Еще трое пострадавших находились в автомашине «Opel»: водитель 1988 года рождения после осмотра бригадой скорой помощи был отпущен, пассажирки 1991 и 1990 годов рождения доставлены в больницу», — пояснили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту аварии начата проверка.