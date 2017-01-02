В Пензенской области более 40 водителей попались на пьяной езде 31 декабря и 1 января Происшествия

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. 42 водителя задержаны на дорогах Пензенской области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения 31 декабря и 1 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Выявлено 1 тыс. 789 нарушений правил дорожного движения», — сказали в Госавтоинспекции, отметив при этом, что свыше 1,1 тыс. из них зафиксировано в автоматическом режиме.

«17 нарушений ПДД допущено пешеходами. Оформлен 71 материал о ДТП с материальным ущербом без пострадавших», — уточнили в ведомстве.

Согласно имеющимся данным, в последний день 2016 года на улице Клары Цеткин в Пензе автомобиль «Mitsubishi Lancer» сбил женщину 1941 года рождения, которая была госпитализирована. В Кузнецком районе при опрокидывании автомашины «Lada Granta» пострадала девочка 2015 года рождения. В Никольском районе при столкновении «Hyundai Grand Starex» и «ВАЗ-21150» погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.