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В Пензенской области в аварии пострадали 8 человек, в том числе ребенок

11:40 | 03.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Восемь человек, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2108», «Renault Sandero» и «УАЗ-39623», произошедшего на трассе «Тамбов — Пенза» на территории Белинского района в минувший понедельник, 2 января.

В Пензенской области в аварии пострадали 8 человек, в том числе ребенок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, пятеро пострадавших находились в иномарке.

«Водитель 1978 года рождения, а также женщины 1984 и 1951 годов рождения были госпитализированы. Мальчик 2014 года рождения и женщина 1958 года рождения были осмотрены врачами скорой помощи и отпущены», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в больницу были отправлены водитель «УАЗа» – мужчина 1973 года рождения и его пассажирка 1975 года рождения.

«Мужчина 1994 года рождения, управлявший «восьмеркой», был осмотрен бригадой скорой помощи. В госпитализации он не нуждался», — сказали в отделе пропаганды.

В Госавтоинспекции пояснили, что по факту ДТП организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
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