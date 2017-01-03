В Пензенской области за три дня произошло 6 пожаров, один человек погиб Происшествия

Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Шесть пожаров произошло на территории Пензенской области за период с 1 по 3 января, один человек погиб. Такие данные озвучены в ходе совещания, состоявшегося в главном управлении МЧС России по региону под руководством заместителя председателя облправительства Дмитрия Семенова.

Фото: Pnzreg.ru

Происшествий на водных объектах не зафиксировано.

В период праздников во всех районах усилена профилактическая работа, проводятся инструктажи по пожарной безопасности, людям напоминают правила поведения на водных объектах в зимний период, а также телефоны экстренных служб.

«Сегодня только третий день новогодних каникул. Необходимо продолжать активную профилактическую работу, чтобы не допустить гибели жителей нашего региона», — цитирует Дмитрия Семенова пресс-служба правительства Пензенской области.