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В Пензенской области за три дня произошло 6 пожаров, один человек погиб

17:25 | 03.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Шесть пожаров произошло на территории Пензенской области за период с 1 по 3 января, один человек погиб. Такие данные озвучены в ходе совещания, состоявшегося в главном управлении МЧС России по региону под руководством заместителя председателя облправительства Дмитрия Семенова.

В Пензенской области за три дня произошло 6 пожаров, один человек погиб

Фото: Pnzreg.ru

Происшествий на водных объектах не зафиксировано.

В период праздников во всех районах усилена профилактическая работа, проводятся инструктажи по пожарной безопасности, людям напоминают правила поведения на водных объектах в зимний период, а также телефоны экстренных служб.

«Сегодня только третий день новогодних каникул. Необходимо продолжать активную профилактическую работу, чтобы не допустить гибели жителей нашего региона», — цитирует Дмитрия Семенова пресс-служба правительства Пензенской области.
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