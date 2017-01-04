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В сообществе «Автохам Пенза» набирает популярность видео нелепого ДТП

12:28 | 04.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Видео под названием «Вот так встреча!», опубликованное в сообществе «Автохам Пенза» в социальной сети «ВКонтакте», набрало почти 13 тыс. просмотров менее чем за пять дней.

В сообществе «Автохам Пенза» набирает популярность видео нелепого ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На кадрах, предположительно, снятых на видеорегистратор в районе улицы Бекешской 30 декабря 2016 года, видно, как иномарка спускается со склона задним ходом. В том же направлении движется отечественная машина, которая вместо того, чтобы затормозить, совершает лобовое столкновение с автомобилем иностранного производства.

По имеющейся информации, в результате ДТП никто не пострадал.

В комментариях к видео пользователи соцсети делятся своими версиями о причинах инцидента, а также высказывают мнения относительно того, как в такой ситуации должны были повести себя водители обоих транспортных средств.
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