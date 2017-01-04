В Мордовии в ДТП попал менеджер из Пензенской области Происшествия

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Менеджер из Пензенской области, управлявший автомобилем «Chevrolet Niva», попал в ДТП на территории Рузаевского района Мордовии.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Республике Мордовия, причиной аварии, произошедшей вечером в минувший вторник, 3 января, стало то, что водитель другого транспортного средства, выезжавший со второстепенной дороги на главную, не предоставил пензенцу преимущество в движении.

«Пассажирка автомашины «Chevrolet Niva» – женщина 1990 года рождения была доставлена в рузаевскую центральную районную больницу, где ей оказали необходимую помощь и отпустили домой», — отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что водители обоих транспортных средств были трезвы.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Место ДТП очагом аварийности не является. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети не выявлено», — сказали в пресс-службе.