Посетителей «Проспекта» в Арбеково эвакуировали из-за загоревшегося масла во фритюрнице Происшествия

Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Загоревшееся масло во фритюрнице стало причиной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра «Проспект», расположенного на проспекте Строителей в Пензе.

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На скопление пожарных машин у торгового центра обратили внимание пользователи соцсетей, которые стали публиковать фотографии спецтехники с комментариями «Проспект» горит».

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова, после поступления сигнала на пульт дежурного на место происшествия было направлено большое количество пожарных машин, так как торговый центр является местом скопления большого количества людей.

«Сработала система пожаротушения, люди быстро эвакуировалось. Пострадавших нет», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия.