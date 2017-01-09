Проверка организована по факту смерти младенца в машине скорой помощи по пути в Пензу Происшествия

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 4-месячной девочки, скончавшейся в машине скорой помощи по дороге из Шемышейского района в Пензу.

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Трагический инцидент произошел 31 декабря.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате пневмонии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина в понедельник, 9 января.

Она уточнила, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти малыша», — добавила собеседница агентства.