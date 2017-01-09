19:03:30 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Проверка организована по факту смерти младенца в машине скорой помощи по пути в Пензу

15:20 | 09.01.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 4-месячной девочки, скончавшейся в машине скорой помощи по дороге из Шемышейского района в Пензу.

Проверка организована по факту смерти младенца в машине скорой помощи по пути в Пензу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Трагический инцидент произошел 31 декабря.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате пневмонии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина в понедельник, 9 января.

Она уточнила, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти малыша», — добавила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама