ДТП с участием автобуса №70 привело к пробке на улице Калинина в Пензе Происшествия

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Столкновение пассажирского автобуса №70 и автомобиля «Renault Duster», произошедшее на улице Калинина в Пензе в районе перекрестка с улицей Чкалова вечером в понедельник, 9 января, на некоторое время блокировало движение в сторону Южной поляны.

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Из-за того, что транспортные средства полностью перекрыли одну полосу, автомобилисты, следующие из центра города по улице Калинина, даже не пытались выезжать на перекресток, так как следовать дальше было невозможно.

Некоторые водители, собиравшиеся совершить правый поворот с улицы Чкалова на улицу Калинина, принимали решение в пользу нарушения ПДД и ехали по тротуару, съезжая на проезжую часть сразу после места ДТП.

Другие предпочитали не рисковать и двигались по улице Чкалова прямо, меняя на ходу заранее намеченный маршрут.

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, значительных повреждений на автобусе и иномарке не видно. Предположительно, в результате столкновения никто не пострадал.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и определить степень вины каждого из водителей.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензы, обслуживанием маршрута №70 занимается транспортная компания «Дилижанс».