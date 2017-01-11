Уснувший за рулем водитель осужден за смертельное ДТП в Белинском районе Происшествия

Белинский, 11 января 2017. PenzaNews. Приговор суда, которым виновник смертельного ДТП в Белинском районе Пензенской области приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, вступил в законную силу.

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«В конце сентября 2016 года в вечернее время водитель 1979 года рождения, управляя принадлежащим ему автомобилем «Chevrolet Niva», двигался в районе 1 км автодороги «Тамбов — Пенза — Белинский — Тамала». Заснув, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с машиной «ВАЗ», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Белинского районного суда.

Он уточнил, что от полученных травм скончался водитель «ВАЗа».

По словам представителя суда, осужденный добровольно частично возместил причиненный моральный вред в сумме 50 тыс. рублей.

«Суд лишил мужчину права управлять транспортными средствами на срок 2 года 7 месяцев», — добавил собеседник агентства.