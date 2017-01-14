Устроивший смертельное ДТП в Архангельском мужчина не смог обжаловать приговор Происшествия

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Городищенского районного суда, которым Евгений Елов признан виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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«Суд установил, что 26 октября 2015 года в вечернее время Евгений Елов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Lada-111730». Вместе с пассажиром он двигался по федеральной автодороге, пролегающей по улице Ленина в селе Архангельское. Не справившись с управлением, Евгений Елов выехал на правую полосу, после чего машина упала в кювет, где произошло ее опрокидывание и столкновение со световой опорой, расположенной напротив одного из жилых домов», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате пассажир его автомобиля 1963 года рождения скончался на месте ДТП.

«Подсудимый свою вину не признал и пояснил, что в день аварии он на своем автомобиле заехал за знакомым в Павло-Куракино, и они вместе поехали в Чаадаевку в гости, где употребляли спиртные напитки. Сильно опьянев, он вышел на улицу, затем сел на переднее пассажирское сиденье своего автомобиля, где уснул, а очнулся только в машине скорой помощи», — сказала собеседница агентства.

Наталья Быченкова напомнила, что Евгению Елову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года.

«Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав в пользу сына и дочери погибшего компенсацию морального вреда по 280 тыс. рублей каждому», — резюмировала она.