7 человек в минивэне погибли в ДТП с участием машины, ехавшей из Пензы Происшествия

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Семь человек погибли в результате столкновения минивэна с машиной, следовавшей из Пензы в Саратов, в ночь на воскресенье, 15 января.

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По данному факту организована доследственная проверка.

«Ночью 15 января 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на участке автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в районе села Тарумовка Петровского района, предположительно, водитель автомобиля с полуприцепом, следовавший из Пензы в Саратов, допустил столкновение с движущимся по встречной полосе минивэном, от чего оба автомобиля съехали в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и шесть пассажиров минивэна скончались», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР по Саратовской области.

В ведомстве добавили, что на место трагедии выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные специалисты.

«Устанавливаются сведения о погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.