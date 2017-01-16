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В Пензе начата проверка по факту смерти в реанимации 3-летнего мальчика

12:37 | 16.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 3-летнего мальчика в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

В Пензе начата проверка по факту смерти в реанимации 3-летнего мальчика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«27 декабря 2016 года 3-летний мальчик был госпитализирован в связи с заболеванием в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Через некоторое время состояние ребенка ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова, где 9 января, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников», — сказала собеседница агентства.

Людмила Фомина уточнила, что, по предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате герпетической инфекции.
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