В сети появились кадры с места пожара в Заре Происшествия

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Первые кадры с места происшествия в микрорайоне Заря города Пензы, где, по предварительным данным, произошел пожар в одной из квартир в незаселенном многоквартирном доме, появились в социальных сетях.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На снимках видно, что из окон первого этажа валит густой черный дым, который возвышается над 5-этажными домами и виднеется далеко за пределами двора.

Судя по некоторым фотографиями, в помещении произошел взрыв: повреждена часть кирпичной кладки, а металлическое ограждение балконов вывернуло наружу, как от сильного удара. Однако на данный момент информация о взрыве пока не нашла официального подтверждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону, в 15.36 среды, 18 января, поступила информация о возгорании в квартире на первом этаже одного из домов в микрорайоне Заря города Пензы, который в настоящее время не заселен. Информации о пострадавших пока нет.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.