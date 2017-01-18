80 человек погибли на пензенских дорогах из-за выезда машин на встречную полосу Происшествия

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. 80 человек погибли в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в 2016 году по причине выезда машин на полосу встречного движения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Основное количество таких автоаварий происходит на федеральных трассах, проходящих по территории Пензенской области. Объясняется это в первую очередь большим потоком транспорта — как легкового, так и грузового, а также скоростями, зачастую превышающими установленные законом рамки», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в большинстве случаев водителями ошибочно оценивается расстояние до встречного автомобиля, необходимое для совершения обгона попутного транспорта.

«По итогам 12 месяцев 2016 года на территории Пензенской области по вине водителей транспортных средств было совершено 93,5% всех происшествий, в которых погибли 211 и получили ранения 2 тыс. 548 человек», — привели в ведомстве данные статистики.