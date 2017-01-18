Стали известны подробности взрыва газового баллона в новостройке в Заре Происшествия

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. От 20 до 30 рабочих, по предварительным данным, находились в строящемся доме на улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы, где днем в среду, 18 января, во время строительно-монтажных работ произошел взрыв газового баллона, который стал причиной пожара. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Пять человек получили легкие ранения и были отправлены в больницу на машине скорой помощи для тщательного осмотра и оказания медицинской помощи. Госпитализация никому не потребовалась. Жертв нет», — уточнили в администрации Пензы.

В пресс-службе отметили, что в течение 40 минут мэр Виктор Кувайцев и его заместитель Ирина Ширшина прибыли на стройплощадку, где застройщиком является компания «ССВ», а субподрядчиком — ООО «Вектор», а об обстановке их проинформировали начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов, представитель подрядчика Сергей Смирнов и другие ответственные лица.

«Самое главное, что люди все живы, никто сильно не пострадал», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он отметил, что ЧП не приведет к срыву сроков сдачи жилого дома, которые намечены на март 2017 года.

По итогам выезда мэр Пензы провел оперативное совещание с подрядчиками, которые представили график восстановительных работ по фасадной части здания. Застройщик сообщил, что уже заказаны окна для замены поврежденных. Примерный срок восстановительных работ составляет 7–10 дней.

Специальной комиссии предстоит установить точные причины происшествия, оценить причиненный ущерб и затраты на восстановление.