Проверка начата по факту ДТП под Пензой, где фура раздавила «ВАЗ» Происшествия

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием фуры «Scania» и автомобиля «ВАЗ-21703» на трассе «Нижний Новгород — Саратов» под Пензой.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«По предварительным данным, в 13.45 четверга, 19 января, произошло столкновение легковой машины под управлением мужчины 1996 года рождения и фуры, за рулем которой находился водитель 1970 года рождения. В результате происшествия пассажирка автомобиля «ВАЗ-21703» 1972 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

В свою очередь в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона пояснили, что при ликвидации последствий аварии потребовалась помощь спасателей.

«Оперативно прибыв на место ДТП, они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» деблокировали пассажирку из поврежденного автомобиля и транспортировали ее к машине скорой помощи», — отметили в ведомстве.