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Переднюю часть машины разворотило после тройного ДТП под Кузнецком

16:17 | 20.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina» получил серьезные механические повреждения в результате тройного ДТП, произошедшего на 774 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в пятницу, 20 января.

Переднюю часть машины разворотило после тройного ДТП под Кузнецком

Фото: 58.mchs.gov.ru

У машины разворотило переднюю часть: у нее отлетел капот, выбило фары и решетку радиатора, оказался деформирован моторный отсек, перекосило двери.

Участниками аварии стали водители еще двух автомашин — «КамАЗа» с надписью «Молоко» и «Ford Mondeo».

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, при ликвидации последствий происшествия потребовалась помощь спасателей.

По имеющимся данным, в аварии пострадали две женщины — 1956 и 1952 годов рождения.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
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