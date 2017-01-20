Переднюю часть машины разворотило после тройного ДТП под Кузнецком
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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina» получил серьезные механические повреждения в результате тройного ДТП, произошедшего на 774 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в пятницу, 20 января.
Фото: 58.mchs.gov.ru
У машины разворотило переднюю часть: у нее отлетел капот, выбило фары и решетку радиатора, оказался деформирован моторный отсек, перекосило двери.
Участниками аварии стали водители еще двух автомашин — «КамАЗа» с надписью «Молоко» и «Ford Mondeo».
Фото: 58.mchs.gov.ru
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, при ликвидации последствий происшествия потребовалась помощь спасателей.
По имеющимся данным, в аварии пострадали две женщины — 1956 и 1952 годов рождения.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются.