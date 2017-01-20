Пензенская полиция ищет уехавшего в Москву Юрия Синенкова Происшествия

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Полиция разыскивает жителя Лунинского района Пензенской области Юрия Синенкова, работавшего в Москве охранником, который не выходит на связь с родственниками почти два месяца.

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«В конце октября 2016 года мужчина выехал на работу в Москву, с 26 ноября связь с ним прервалась. Его местонахождение до сих пор неизвестно», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что пропавшему на вид 50 лет, его рост 165–170 см, он худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые с сединой, при разговоре картавит.

«В момент ухода из дома был одет в темно-коричневую короткую зимнюю куртку, темно-синие вельветовые джинсы, черные зимние кожаные ботинки и такого же цвета вязаную спортивную шапку», — сказали в полиции.