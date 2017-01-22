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У «КаГау» в Пензе «Mazda» улетела в сугроб от удара с кроссовером «Toyota»

16:01 | 22.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП у магазина «КаГау» на проспекте Строителей в Пензе, где два кроссовера не поделили дорогу: автомобиль «Toyota RAV4» от удара развернуло, а иномарку «Mazda CX-7» отбросило на обочину в сугроб.

У «КаГау» в Пензе «Mazda» улетела в сугроб от удара с кроссовером «Toyota»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Авария произошла примерно в 15.00 воскресенья, 22 января, на полосе движения по направлению в центр города.

В результате ДТП у кроссовера «Mazda» оказалась полностью смята передняя часть. Во второй иномарке сработали подушки безопасности.

Информация о том, что именно послужило причиной аварии, а также сколько человек находились в иномарках, в настоящее время выясняется.

По предварительным данным, пострадал один мужчина.

По факту случившегося организована проверка.
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