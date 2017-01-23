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ДТП НА ТРАССЕ Экскаватор смял внедорожник «Chevrolet Tahoe», два человека погибли на месте

Стали известны подробности ДТП с участием внедорожника и экскаватора под Пензой

16:07 | 23.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Водитель 1986 года рождения и пассажир 1957 года рождения, находившиеся в автомобиле «Chevrolet Tahoe» с московскими госномерами, погибли в результате ДТП с участием экскаватора, произошедшего на 643 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы днем в понедельник, 23 января.

Стали известны подробности ДТП с участием внедорожника и экскаватора под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец случившегося, в салоне иномарки находились семь или восемь человек. Двое из них скончались на месте происшествия, остальные были госпитализированы в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина.

Характер полученных ими травм уточняется. По предварительным данным, молодая пассажирка получила черепно-мозговую травму.

Предположительно, около 11.30 автомобиль «Chevrolet Tahoe», следовавший со стороны села Чемодановка, проехал мимо поста ГИБДД. Экскаватор двигался навстречу со стороны Пензы и в какой-то момент стал поворачивать налево. При этом водитель не убедился в безопасности маневра, в итоге крыша внедорожника была буквально срезана ковшом.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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