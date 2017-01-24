В ГИБДД уточнили данные о пострадавших в аварии на трассе под Кузнецком Происшествия

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Четыре человека, в том числе 5-летняя девочка, пострадали в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-219060» и погрузчика на базе трактора, произошедшего на 770 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувший понедельник, 23 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Водитель «ВАЗа» и одна из пассажирок после оказания необходимой медицинской помощи были отпущены, а девушка и ребенок — госпитализированы», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первоначально появились данные о двух пострадавших — девушке 1999 года рождения и девочке 2011 года рождения.