В УМВД подтвердили гибель одного человека при взрыве на ТЭЦ в Пензе Происшествия

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Один человек, по предварительным данным, погиб в результате взрыва на ТЭЦ на улице Новочеркасской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Ольга Евдокимова.

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«У нас пока нет никакой информации. Это подследственность МЧС. И так как один погибший, то это Следственный комитет. [...] Мы знаем об этом инциденте», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте происшествия от ведомства работает следственно-оперативная группа.

Ранее начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова сообщила ИА «PenzaNews», что в одном из помещений ТЭЦ взорвался газовый баллон.

В настоящее время к месту ЧП выехали и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие ответственные лица.