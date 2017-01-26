В «Т Плюс» прокомментировали ЧП на ТЭЦ в Пензе
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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Обрушение кровли в котлотурбинном цехе произошло на пензенской ТЭЦ в 13.50 четверга, 26 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске.
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«На месте нештатной ситуации работают аварийные и технические службы. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала «Т Плюс», в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5. Станция работает в штатном режиме. Угроз для потребителей нет», — пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что подача теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками.
«В настоящий момент уточняется количество работавших на месте аварии. По предварительной информации, один человек погиб», — сказал официальный представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс».
Он уточнил, что создана комиссия по расследованию инцидента.