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В «Т Плюс» прокомментировали ЧП на ТЭЦ в Пензе

15:16 | 26.01.2017 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Обрушение кровли в котлотурбинном цехе произошло на пензенской ТЭЦ в 13.50 четверга, 26 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске.

В «Т Плюс» прокомментировали ЧП на ТЭЦ в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На месте нештатной ситуации работают аварийные и технические службы. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала «Т Плюс», в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5. Станция работает в штатном режиме. Угроз для потребителей нет», — пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что подача теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками.

«В настоящий момент уточняется количество работавших на месте аварии. По предварительной информации, один человек погиб», — сказал официальный представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс».

Он уточнил, что создана комиссия по расследованию инцидента.
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