Минэнерго опубликовало фото с места обрушения кровли на пензенской ТЭЦ Происшествия

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Кадры с места обрушения кровли на площади 600 кв. метров в цеху пензенской ТЭЦ-1 обнародованы на сайте Минэнерго России.

Фото: Minenergo.gov.ru

На снимках видно, что обвалились металлические конструкции разных размеров: часть из них упала полностью, остальные — повисли в воздухе, опираясь на другие куски кровли.

«В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). Последствий для потребителей не было. В результате обрушения кровли один человек погиб. Информация о повреждении оборудования станции уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго России.

В нем отмечается, что ситуация находится на особом контроле ведомства.

«Ведется организация работ по минимизации рисков для теплоснабжения. Разворачивается оборудование, находившееся в резерве. Риски по электроснабжению отсутствуют», — поясняется в тексте.