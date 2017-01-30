Пензенские следователи проверят информацию о якобы лежавшей на полу больницы пациентке Происшествия

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области инициировали проведение проверки по распространенной СМИ информации о пациентке, которой якобы не была оказана своевременная помощь.

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«30 января 2017 года на одном из сайтов в сети Интернет размещена информация о том, что в медицинском учреждении пациентка, упав с кровати, в течение нескольких часов пролежала в коридоре на полу без оказания какой-либо помощи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.