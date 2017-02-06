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В Пензе мальчик выпрыгнул из окна после запрета играть на компьютере

14:44 | 06.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку по факту инцидента в доме на улице Московской в Пензе, где подросток выпрыгнул из окна.

В Пензе мальчик выпрыгнул из окна после запрета играть на компьютере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«5 февраля в 11.00 в отдел полиции №1 управления МВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что от дома по улице Московской госпитализирован 13-летний мальчик с переломами и другими телесными повреждениями. При проверке предварительно установлено, что мальчик находился в квартире отца, и из-за запрета игры на компьютере он выпрыгнул из окна кухни», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

При этом в ведомстве не уточнили, на каком этаже находится квартира.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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